Miks Esapekka Lappi Toyota hülgas ja Citroëni pakkumise vastu võttis?

Toyota haaras jutuajamisest kinni ning tegi omalt poolt Fermile ja Esapekka Lappile Jaapani ringreisil kingituse: soomlastel on nüüd prantsuse keele sõnaraamat. Ent tegelikult on asi naljategemisest kaugel. Lappi ja Ferm valmistuvad uueks väljakutseks väga tõsiselt. Seda enam, et meeskonnaga MM-tiitli kindlustanud soomlastelt oodatakse uues meeskonnas Citroenis juba üsna palju.