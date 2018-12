Vips asetati Schumacherist kõrgemale: isegi Verstappen ei esinenud nii muljetavaldavalt

«Kui Helmut Marko vormel 3 eurosarja eelviimase etapi toimumispaika Red Bull Ringile jõudis, pahvatas ta väidetavalt osale kohalviibijatele: «Ma sain Vipsi kätte!»,» kirjeldab Autosport Red Bulli vormelitiimi noortevõistkonna juhi reaktsiooni. «Ehkki tegelikult kaalus erakordselt andekas eestlane tol hetkel veel ühe vormel 1 tiimi noortevõistkonna pakkumist, sai kõik paari nädala pärast paika ning Vipsist Red Bulli talli liige. Õigusega, sest tegu on Marko jaoks ideaalse sõitjaga: ta on noor, superkiire, uskumatu autovalitsemisega ja sümpaatse iseloomuga, milles pole kohta mingile mögale,» kirjeldab Autosport eestlast.

Augustis alles 18-aastaseks saanud Vips sai vormel 3 eurosarjas debüüthooajal kokkuvõttes neljanda koha ning oli uustulnukatest teine. Ometi avaldas tema kiirus asjatundjatele muljet. «Tema õlul polnud sellist pinget nagu meeskonnakaaslasel Dan Ticktumil ja ta tegi ka vigu, kuid suveks oli temast saanud ehk isegi sarja kiireim sõitja. Erilist muljet avaldas tema kvalifikatsiooniaeg märjal Misano ringrajal,» märkis Autosport. Vips võitis lõpuks hooaja jooksul neli sõitu ja tõusis veel neljal korral poodiumile.

Eespool nii Schumacherist kui ka vormel 1 ässadest

On kõnekas, et Autospordi 50 parima tabelis edestab Vips eurosarja meistrit, 45. kohale paigutatud Mick Schumacheri. Tiimikaaslane Ticktum, kes pidi leppima sarja kokkuvõttes teise kohaga, ent kuulub samuti Red Bulli noorsõitjate programmi, valitses Macaus peetud hooaja lõpuvõistlust ja testis edukalt McLareni vormel 1 autot, on aga 37. kohal. Eestlasest on tabelis tagapool näiteks vormel 1 sarja sõitjad Romain Grosjean ja Kevin Magnussen, samuti tänavu Jaapani Super GT sarja võitnud vormel 1 eksmaailmameister Jenson Button.

Dan Ticktum ja Jüri Vips. FOTO: Davide Pastanella / Red Bull Content Pool

Kindlasti leiab tabelist teisegi eestlase, kuid et Autosport avaldab tabelit iga päev kümnekaupa tagant ettepoole, pole Ott Tänaku nimeni veel jõutud. Mullu pidas Autosport eestlast 12. koha vääriliseks, aasta enne seda oli Tänak 43. kohal.

Vipsi iseloomustamiseks pajatas Autosport aga ilmeka kirjelduse eelnimetatud Misano etapi kvalifikatsioonist. Augustikuise etapi ajasõidu toimumine oli tõsise kahtluse all, sest rada tabanud vihmavalingud ja lähenev pimedus ähvardasid kihutamise nurjata. Lõpuks pääses parv noori ja vihaseid sõitjaid siiski rajale, asudes parima aja otsinguil selle piire kompama.

Eriti paistis see silma 13. kurvis, kus enamik neist vormeli kõigi nelja rattaga rajapiiridest välja kaldus. See tähendas aga automaatselt, et antud ringi aeg ei läinud parimate reastamisel arvesse. Üks, kes 13. ringil kordagi ei vääratanud, oli Vips. Konkurentidega võrreldes kaotas ta seega 13. ja 14. kurvi vahel ilmselgelt aega, ometigi olid tema ringiajad järjepidevalt tabeli tipus. Kuidas küll?

Verstappenistki vägevam saavutus?

«Misano raja 15. kurv on vasakkurv, mis on kuivaga läbitav täisgaasil. Märja raja puhul kohe kindlasti mitte. Vips oli kiireim Volkswageni mootoriga sõitja ning paljud olid veendunud, et ta peaks samuti rajapiiridest väljumise eest karistada saama - nimelt näitasid tema autolt saadud andmed, et ta oli 15. kurvi läbides kõigist teistest 25 km/h kiirem,» kirjeldas Autosport. «Siis vaadati aga eestlase auto pardakaamerat ja selgus: tema auto püsis kindlalt rada piiravate joonte vahel.»