Norralased kurjustavad konkurentidega, Klæbo teatas meeldiva uudise

Eelmisel aastal keskendus Klæbo Pyeongchangi olümpiamängudele, ent nüüd ilmutas oma videopäevikus soovi tuuril osaleda. Norra suusaliit nimetab Tour de Skil kaasa tegevad sportlased sel nädalal ning ei tohiks olla küsimustki, et äsja Davosis MK-etapil sprindi võitnud Klæbo mahub valitute sekka. MK-sarja üldarvestuses on ta praegu kuues, kusjuures seitsme esimese sekka kuulub koguni viis norralast.

Tänavune Tour de Ski algab 29. detsembril Itaalias Toblachis ja lõpeb 6. jaanuaril Val di Fiemmes traditsioonilise ränga lõputõusuga. Samas on erinevalt Klæbost paljud tipud taas öelnud, et ei plaani seal kaasa teha, eelistades valmistumist 20. veebruaril Seefeldis algavaks MMiks.

Nii ei tule naistest starti MK-sarjas vastavalt kolmandal ja viiendal kohal olevad rootslannad Charlotte Kalla ja Ebba Andersson, kahtluse all on ka hooaega võimsalt alustanud MK-sarja liidri Therese Johaugi kaasategemine. «Olen pidanud mitu tiitlivõistlust vahele jätma, seetõttu on MM mu põhieesmärk,» ütles Johaug NRK-le.

Ulvang sekundeeris: «Meil kõigil on jagatud vastutus oma ala turustamise eest. See tähendab suurtel võistlustel kaasalöömist. Ja loomulikult on suurim osa vastutusest parimate sportlaste õlgadel, sest nemad püüavad tähelepanu. Vahel tuleb ka esmaspäeva hommikul tööle minna. See käib ka suusatajate kohta, sest tegu on nende tööga,» torkas Ulvang NRK-le antud usutluses.