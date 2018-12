Tipptennis tuleb Lätti: venelased korraldavad suvel Jurmalas WTA turniiri

Baltic Openi peakorraldaja Aleksand Ostrovski selgitas väljaandele Kommersant, miks tuuakse tänavu Moskvas peetud ja Moscow River Cupi nime kandnud turniir Lätti. Tema sõnul läks tänavune 750 000 dollari suuruse auhinnafondiga Moskva turniir hästi ja peaaegu kõik eesmärgid täideti. Küll aga andis ta mõista, et puudujääke oli majanduslikul poolel.

«Venemaal on raske selliseid turniiri eraalgatuslikult korraldada. Piletimüük toob sisse väga vähe ja ülekandeõigusi on samuti raske müüa. Turniir sai tehtud vaid tänu sponsoritele,» tõdes Ostrovski.

Tema sõnul on Moskva keeruline turg, sest spordivõistlusi toimub seal väga palju. «Meie omandatud WTA litsents lubab seda teha. Esmalt kaalusime mõistagi mõnda teist Venemaa linna, sest see sobinuks ühele meie sponsorile. Mõtlesime Sotšile, aga ei saanud tingimusi klappima. Siis tuli valikute sekka Läti.»

Praegu on Ostrovskil leping ainult 2019. aastaks, kuid seda kavatsetakse pikendada kolmele aastale. Arvestades Ostapenko mullust võitu Prantsusmaa lahtistel ning Sevastova jõudmist maailma esikümne piirile ja US Openi poolfinaali, valitseb Lätis praegu tennise vastu ülisuur huvi. «Nii väikese riigi kohta on tegu ainulaadse olukorraga. Võib-olla just seetõttu olid lisaks Läti tenniseliidule asjast huvitatud ka sponsorid,» arutles Ostrovski.

Turniiri auhinnafond on Moskva omast kolm korda madalam, 250 000 dollarit. See vastab samas WTA Touri standardile, mullune Moskva turniiri oligi selle tasandi kohta üks neljast erandist.

«Meie kogemuste põhjal on mõttekam mängijatega otse läbirääkimisi pidada ja selleks eraldi raha leida, mitte lihtsalt kogu võistluse auhinnafondi suurendada,» selgitas Ostrovski. «Samasugused läbirääkimised ootavad meid ees ka Ostapenko ja Sevastovaga. Muide, viimane mängis suvel Moskvas ja jäi turniiriga rahule,» kiitis ta. Moskva turniiril osales ka Kaia Kanepi, kes jäi teises ringis alla hilisemale turniirivõitjale serblannale Olga Danilovicile.

Venelannadest osaleb ilmselt suvel Moskvas finaali jõudnud ja seal Danilovicile kaotanud Anastasia Potapova, sest Ostrovski on ühtlasi tema mänedžer. «Kindlasti tahaksime näha ka Darja Kasatkinat (WTA 10. reket - toim) ja teisi venelannasid, kellega suhtleme täpsemalt juba Austraalia lahtistel. Muide, paljud oma kalendrit paika panevad mängiajd on juba minuga ühendust võtnud. Läbirääkimised käivad,» lubas Ostrovski.

WTA turniir Eestis: kaugeltki mitte helesinine unistus

Mullu suvel rääkis Postimees Pärnus peetud ITFi tenniseturniiril selle peakorraldaja, Eesti Tennise liidu projektijuhi Riho Kallusega võimalusest tuua WTA turniir Eestisse. Kallus sõnas toona, et WTA turniiri Eestis korraldamisele kuluv summa võib vabalt võrduda kogu tenniseliidu aasta eelarvega. Seega pole niisugust võistlust mõtet ellu kutsuda üksiküritusena. «Oleme sel teemal mõelnud ja arutanud, küll see projekt jõuab millalgi ka alaliidu juhatuse lauale. Ennekõike on vaja pikki ja siduvaid sponsorlepinguid, mis lubaksid turniiri korraldada kolme kuni viie aasta jooksul,» lausus Kallus.

Et tegu on arvestatava finantsriskiga, näitas seegi, et toonasesse kalendrisse vaadates leidis lähiriikidest WTA turniiri vaid Rootsist Båstadist. Poolteist aastat hiljem pole olukord muutunud, otse vastupidi: mullu ega uuel aastal ei toimu enam ka Rootsi turniiri. Kalluse hindas toona Eesti seisu võrreldes naaberriikidega «igal juhul paremaks», ent intervjuu sai tehtud 2017. aasta juulis, vahetult pärast Ostapenko sähvatust Prantsusmaal.