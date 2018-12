MM-koondisesse kuulunud poolkaitsja tõi Levadiale kopsaka rahasumma

FIFA jagab raha nendele klubidele, kelle mängijad esinevad MM-finaalturniiril. Nii said tänavu suvel Venemaal toimunud turniiri tõttu rahalist tulu 416 klubi üle maailma. Praeguseks 23-aastane poolkaitsja Mirantšuk kuulub Moskva Lokomotiivi ridadesse, aga mängis 2016. aastal laenulepinguga Levadias. Kuna FIFA arvestab ka kahe finaalturniirile eelneva aasta asjaolusid, sai raha ka Eesti klubi.

«Eesti jalgpallile on see märkimisväärne hetk - isegi meie meistrivõistlustel võib osaleda mängija, kes on võimeline jõudma rahvuskoondisega MM-finaalturniirile,» lausus Levadia spordidirektor Sergei Pareiko ERRi venekeelsele portaalile.