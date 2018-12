Venelased püstihädas: valemängurid keelduvad olümpiamedaleid tagastamast

Venemaa olümpiakomitee õigusteenistuse juht Aleksandr Briljantjova kinnitas, et nad on ROKilt saanud kirja, kus nõutakse suve- ja talimängude medalite tagasisaatmist. Paraku pole venelastel olümpiajuhtidele lihtsalt midagi saata, nendib portaal Insidethegames.biz.

Briljantjova sõnul oli viimane oma medali tagastanud sportlane kõrgushüppaja Anna Tšitšerova, kes andis 2017. aasta augustis üle Pekingis 2008. aastal võidetud pronksi. Pekingi ja Londoni mängude proovide kordustestimise tulemusel jäi vahele 101 sportlast, kellest 28 olid venelased. Neist omakorda 11 olid Pekingi ja neli Londoni medalivõitjad.

ROK nõuab tagasi ka teatevõistkondade medaleid, kuigi autasu kaela saanud sportlane ise võib olla täiesti puhas ja patustajaks osutus hoopis tema kaaslane. Nende seas on näiteks meeste kahe- ja neljabobi, milles istus CASi poolt süüdi mõistetud Aleksandr Zubkov. Mõlemad ekipaažid võitsid olümpiakulla. Neljandana lõpetanud Venemaa teise neljabobi liikmetest jäid aga vahele suisa kolm meest.

Ka teised alaliidud on silmitsi sama murega. «Oleme ROKilt juba mitu kirja saanud, aga mis meil teha? Tegeleme teemaga juba alates 2016. aastast ja muudkui kirjutame ise ka igale poole, aga kellelgi pole mõjuvõimu,» laiutas tõstmisliidu tegevjuht Aleksandr Kiškin nõutult käsi. «Mõni ei tee meist üldse välja, teine ütleb, et medal kadus ära. Kolmandad on aga teatanud, et ei kavatsegi midagi tagasi anda. 2008. ja 2012. aasta proovide kordustestimisel põrunutest pole keegi oma medalit tagastanud.»

Venemaa kergejõustikuliidu esindaja Natalja Juhareva kinnitas sisuliselt Kiškini juttu: osa sportlasi keeldub medalit tagasi andmast, teised on selle «ära kaotanud» või ei reageeri palvetele. Leidub neidki, kelle osas on menetlus endiselt käimas.

Vastavalt ROKi reeglitele tuleb medal tagastada ja seejärel uuele omanikule üle anda 12 kuu jooksul pärast menetluse lõpetamist. Medalite ümberjagamiseks on mitu võimalust: need võidakse üle anda olümpial ja noorteolümpial, samuti rahvusvaheliste või riiklike alaliitude korraldatud tseremooniatel. Samuti on võimalik medal kätte saada olümpiamuuseumist või sootuks sportlase enda valitud viisil.