Kristjan Ilves loobus Ramsau etapist ja läheb uutele terviseuuringutele

«Kuna Kristjani tervislik seisund ei luba hetkel võistelda, pidasime vajalikuks teha homme täiendavad terviseuuringud. Loodan, et meie fännid ja toetajad mõistavad seda otsust,» lausus Kristjani treenerist isa Andrus Ilves Postimehele.

Ta märkis, et säärane valik sai tehtud pärast arupidamist heade abilistega. «See oli arstide soovitus, mida täielikult jagame. Kahtlemata on ainuõige esmalt täiesti kindel olla, et tervisega on kõik korras ja alles siis hakata vunki vaikselt juurde keerama. Nii saab ka sportlane ise kui ka kõik teised vajaliku kindluse ja turvatunde,» selgitas Andrus Ilves.

Tema sõnul on Kristjan viimasel ajal harjutanud mõõdukalt, enesetunnet kuulates. «Hüppevorm on hea, kuid suusatanud on ta väga rahulikult. Tippkonkurentsis võistlemine pole sellises seisus kindlasti mõttekas. Õnneks on Otepääl jätkuvalt head olud ja saame vastavalt vajadusele kõike teha.»

Pärast Ramsaud ja aastavahetust liigub kahevõistlejate karussell Otepääle, kus jagatakse esimest korda MK-punkte 5. ja 6. jaanuaril. Talveks valmistudes oli Ilves lootnud esimese vormitipu ajastada just sellele nädalavahetusele. «Ei usu, et midagi nii hullu lahti on, et kodune võistlus ohus võiks olla. Kindlasti loodame, et Kristjan on Otepääl ikka stardis,» lausus Andrus Ilves.