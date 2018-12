Rallikrossi MM-sarja valitseja jätab tulevase hooaja vahele ning stardib autoralli MM-etapil

Siiani Volksawageni meeskonnas sõitnud Kristofferssoni jaoks tuli hooaja lõpus ootamatult teade, et meeskond enam järgmisel aastal rallikrossi MM-sarja kaasa ei sõida. Kuna loobunund on mitmed teisedki võistkonnad, siis tõenäoliselt rootslane uuel aastal rallikrossi MM-sarjas kaasa ei löö.

«Loomulikult olen väga pettunud, et ma ei saa tuleval aastal rallikrossi MM-sarjas kaasa lüüa. Minu jaoks on olnud kaks viimast aastat suurepärased ning seal saavutatud edu oli uskumatu. Ma nautisin igat minutit oma meeskonnas. Raske on otsusega leppida, aga ma mõistan seda täielikult,» rääkis Kristoffersson Autospordile.