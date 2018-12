Jürgen Klopp vallandatud Mourinho kohta: keegi ei saa temalt ära võtta tema saavutusi

«Ta on väga võitlushimuline mees. Ta soovib saavutada kõik, mis võimalik on ja annab endast alati parima. Ma austan temasugust treenerit väga,» rääkis Klopp kohalikule väljaandele Liverpool Echo.

«Ta on tegelikult olnud tõeliselt edukas treener. Ma usun, et viimased paar kuud Unitedi meeskonnas polnud kellegi jaoks nauding ning kõige enam kannatas kogu selle taustal just Mourinho,» lausus Klopp.