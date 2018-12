Käsipalli meistriliigas lõpetab aasta kohalik El Clasico

Liigatabelis leiab Serviti liider Kehrast kaks punkti tagapool, aga et põlvalastel on parem väravate vahe, siis võidu korral minnakse jõulupuhkusele esikohal. Tänavuses avakohtumises tehti Kehras 26:26 viik, hiljem kohtuti veel kolmel korral Balti liiga ja karikavõistluste raames. Serviti sai kaks võitu ning viimane vastasseis kaks kuud tagasi karikasarja kordusmängus Põlvas lõppes 32:32 viigiga.

«Pole Põlvat ammu võitnud ja tegu on kahtlemata põhimõttelise vastasseisuga. Ajakirjanduski tituleerib seda Eesti käsipalli El Clasico-ks. Oleme kaks nädalat valmistunud ja tundub, et seis on päris hea. Päevad pole muidugi vennad ja kolmapäeval eelneb mängule veel pikk sõit Põlvasse, aga usutavasti oleme valmis,» kinnitas kehralaste peatreener Kaupo Liiva.

«Sügisestes mängudes olid Servitil hiljem vigastada saanud välismaalased rivis ja uue mehe, Stanislav Holodjuki vastu polegi veel mänginud,» lisas Liiva. «Meil on kõik pallurid rivis ja loodame, et hea hoog jätkub. Üks võtmetest on kindlasti väravavahi ja kaitse koostöö, mis meil viimastes mängudes on kenasti toimima hakanud.»

«Vana rivaaliga saame üle pika aja vastamisi minna, viimasest kohtumisest on juba mitu kuud möödas. Viimati karikasarjas polnud meie pallurid piisavalt hästi häälestunud, sest avamängust oli +10 ees. Kehraga tuleb kindlasti huvitav lahing, ikkagi igipõline vastasseis, mis ei kao kuskile,» sõnas Serviti peatreener Kalmer Musting.

«Meil on seni olnud ebastabiilne hooaeg ja eks pean minagi peeglisse vaatama, sest pole suutnud õiget kooslust platsil leida,» tunnistas Musting. «Kindlasti lähme kõvasti võitlema ja aasta oleks tore võiduga lõpetada. Kui pikka aega vigastatud välja arvata, on kõik mehed olemas, ka Henri Sillaste on jälle mängukõlblik.»

Mullune meistrivõistluste pronks Viljandi HC sõidab kolmapäeval kättemaksuretkele, sest võõrsil kohtutakse Aruküla/Audentesega, kes põhiturniiri teises voorus mulkidest kõige napimalt 26:25 üle oli. Tõsi, hiljem viis loos samad tiimid kokku karikasarjas ning siis sai Viljandi kaks kindlat võitu.

Neljapäeval võõrustab SK Tapa aasta viimases mängus Põlva Coopi, kelle käest täpselt kolm kuud tagasi saadi hooaja suurim, 17-väravaline kaotus, 19:36. Nädalavahetusel kohtusid paljud neljapäevalgi platsile jooksvad noormehed A-klassi karikavõistluste raames, kus vaid võite tunnistanud Põlva Spordikool alistas kolmanda koha saanud Tapa Spordikooli 26:19.

«A-klassis tahtsime kodusaalis enamat kui kolmas koht, aga ütleme nii, et meistriliigas saadud kogemus noorteklassi ei kandunud,» kommenteeris Tapa peatreener Elmu Koppelmann. «Lisaks on koormus päris suur olnud ning väsimus poeb mängijatesse. Kolm-neli vanemat mängumeest lisanduvad muidugi liigamänguks, nii et pink on meil pikk.»

Koppelmann ei arva, et sügisese suure kaotuse pealt peaks midagi järeldama: «Meil oli väga õhuke koosseis toona ja ettevalmistuski poolik. Neljapäeval lähme võitlema ja tahame võita. Loodame ka koduseinte toetusele, sest meil on väga vahva publik ning lihtsat mängu Coop küll ei saa.»

Viimast teab ka Coopi juhendav Kalmer Musting. «Septembrikuine suur võit või ka edu A-klassis ei tähenda midagi. Koosseisud muutuvad ja mängijaid tuleb juurde nii meil kui Tapal. Sügisel polnud Tapa veel hooajaks päris valmis, aga on hiljem end kenasti pildile mänginud. Meenutame kas või hiljutist viiki kodusaalis Viljandi HC vastu,» sõnas Coopi juhendaja.

«Aasta tahaks kindlasti võiduga lõpetada,» kinnitas Musting. «Vaadates tabeliseisugi oleks kaks punkti vajalikud, sest kui soovime vaheturniiriks esinelikusse pääseda, peame Viljandiga vahet hoidma. Seega on iga punkt tähtis ja valmistume Tapa-mänguks tõsiselt.»

Viimsis võtavad teineteiselt mõõtu HC Viimsi/Tööriistamarket ja HC Tallinn. Kolm kuud tagasi teises voorus olid pealinlased kindlalt 30:21 üle, mullu sai Viimsi põhiturniiril ühe võidu, ent kaotas ülejäänud kolm vastasseisu. Tallinn võib võidu ja Serviti kaotuse korral Kehrale tõusta tabelis teiseks, Viimsil on hetkel üks punkt ja jõulupuhkusele minnakse igal juhul kaheksandalt kohalt.

Meistriliiga 9. voor: