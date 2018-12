Rütmika Junior Team lõpetas imelise hooaja kauni kontsertetendusega

Lisaks poodiumikohale MK-sarjas võitis Junior Team EM-ilt viienda ja MM-ilt kuuenda koha. «Üleüldine tase on väga kõrge, maailma tipus on Venemaa ja Soome tüdrukud, kuid ka meie piigad näevad hea tulemuse nimel igapäevaselt palju vaeva,» sõnas Kriibi, lisades, et MK-sarja viimane etapp ja kokkuvõttes pjedestaalile jõudmine näitavad, et tüdrukud on heas vormis ja valmis uuest hooajast võistlema juba meistriklassis.