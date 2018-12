Margus Hunt tähtede mängule ei pääsenud

Hunt alustas Indianapolis Coltsi eest hooaega vägevalt, aga hiljem on tema statistilised numbrid veidi langenud. See aga ei tähenda, et Hundi mängutase oleks alanenud, vaid vastased valvavad eestlast nüüd hoolsamalt, ja selle tõttu tekib rohkem võimalusi ründajate murdmiseks teistel Coltsi kaitsjatel.