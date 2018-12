Toyota ei luba jaapanlast veel WRC-autol MM-rallidele

«Katsuta areng kolme ja poole aasta jooksul, mis ta on meiega veetnud, on olnud väga muljetavaldav. Nüüd astume järgmise sammu keskendudes pikemale WRC2-programmile ja andes talle kahel Soome meistrivõistluste etapil võimaluse harjuda WRC-autoga. Eelolevaks hooajaks seatud eesmärgid on Katsutal aru saada püsivuse ja töötasakaalu tähtsusest pikkadel WRC-rallidel, kasvatada oma enesekindlust, õppida survega toime tulemist ja kerkida WRC täisprofessionaalseks sõitjaks,» sõnas Toyota tiimiboss Tommi Mäkinen.