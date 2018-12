Vitali Mutko pani ameti maha

Mutko spordifunktsionääri karjääri kõige suuremaks häbiplekiks jääb kahtlemata Sotši olümpiamängude järel lahvatanud dopinguskandaal. Läbi vilepuhujate paljastati, kuidas OMi dopingulaborist smugeldati FSB agentide abiga välja keelatuid aineid kasutanud sportlaste proove ning asendati need varutud puhaste proovidega. Hiljem on seetõttu tühistatud ohtralt Vene sportlaste Sotšis võidetud medaleid ja Pyeongchangi mängudel pidid idanaabrid võistlema olümpialipu all.