Postimees TV: kaugtuld andnud Rockets püstitas NBA rekordi, tiitlikaitsjale järjekordne kaotus

Setting an #NBA record tonight! 🔥 Watch all 26 three-pointers ⤵️ pic.twitter.com/xnum350xHt

Lihtsurelike sekka on sel hooajal taandunud Golden State Warriors. Tiitlikaitsja sai tabelisse juba 11. kaotuse, jäädes võõrsil 103:108 alla Utah Jazzile. Seejuures viskasid Stephen Curry ja Kevin Durant vastavalt 32 ja 30 punkti, ent Warriorsi ei päästnud ka see. Kogu meeskonna 95 pealeviskest sooritas duo 44 ja tabas 22 ehk ülejäänud meeskonnakaaslased suutsid neid kamba peale toetada vaid 16 täpse viskega. Palju ühtlasemalt mänginud Jazzi parimana tõi Joe Ingles 20 punkti, Jae Crowder lisas 18 ning Donovan Mitchell ja Rudy Gobert 17 punkti. Viimane võttis lisaks ka 15 lauapalli ja pani vastastele neli kulpi.

Warriors on läänekonverentsis kolmandal kohal, liider on 21 võiduga Denver Nuggets. Võit vähem on Oklahoma City Thunderil, kes alistas võõrsil 132:113 Sacramento Kingsi. Paul George kostitas vastaseid 42 punktiga, võttis 12 lauapall ja andis seitse korvisöötu. Russell Westbrook hiilgas aga talle tavapäraseks saanud kolmikduubliga - 19 punkti, 11 lauapalli, 17 korvisöötu ja lisaks veel ka kuus vaheltlõiget. Soliidsed numbrid sai protokolli kirja ka 20 punkti visanud ja 23 lauapalli võtnud Steven Adams.