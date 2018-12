Viiekordne olümpiavõitja lõpetas 23-aastaselt karjääri: mul sai igapäevasest valust küllalt

«Olen valmis, et ei pea enam igapäevaselt valu taluma,» tõdes Franklin, kes võitis 17-aastaselt Londoni olümpiamängudel neli kuldmedalit ja ühe pronksi. Pärast seda on teda aga vaevanud õlavigastus ja muud mured, sealhulgas depressioon. Riost lisandus siiski pika teateujumise kuld, lisaks on praeguseni tema nimel 200 meetri seliliujumise maailmarekord. Pika raja MMidelt on Franklin võitnud 11 kulda, kaks hõbedat ja kolm pronksi.