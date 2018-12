Hunt on olulise lahingu eel hädas vigastusega

Kui Hundi peamiseks murekohaks on sel hooajal olnud põlvevigastus, siis seekord on tema treeningult puudumise põhjuseks märgitud lakooniliselt «jalg». Mida vigastus täpsemalt endast kujutab ja kui tõsine see on, pole teada. Colts treenib veel täna ja homme, mille järel avalikustatakse, kui tõenäoline on vigastatud mängijate pühapäeval Giantsi vastu platsile saamine.

NFLi viimased kaks mängunädalat on Coltsi jaoks üliolulised. Hetkel on nad esimesena play-offi joone all ehk isegi Giantsi ja siis nädal hiljem Tennessee Titansi alistamisest ei pruugi edasipääsuks piisata. Selleks peab kindlasti ühe mängu kaotama kas Baltimore Ravens või Pittsburgh Steelers. Mõlema suurim kaotusšanss on just sel nädalavahetusel: Ravens kohtub võõrsil Los Angeles Chargersiga (14 mängust 11 võitu) ja Steelers samuti võõral väljakul New Orleans Saintsiga (12). Viimases voorus mängitakse kodus vastavalt Cleveland Brownsi (6) ja Cincinnati Bengalsiga (6).