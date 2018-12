Kõva tunnustus: Vettelit ja Ogier'd edestanud Tänak nimetati aasta paremuselt neljandaks autosportlaseks

Hamilton: teist aastat järjest parim

Viienda vormel 1 MM-tiitli võitnud Lewis Hamilton on Mercedese rajaäärse inseneride osakonna juhi Andrew Shovlini sõnul tänaseks päevaks täiuslik sõitja, kes kannatab välja võrdluse seitsmekordse meistri Michael Schumacheriga.

«Lewise autotunnetus on erakordne. Ta ei sõida andmete põhjal, tal on lihtsalt sisetunne, mis ütleb ette, kuidas auto või rehvid käituvad. Kõik sõitjad suudavad seda, aga küsimus on, millisel tasemel. Lewis suudab autot häälestada mitte ainult rooli, vaid ka esi- ja tagasilla või pidurite tasakaaluga. Tegu on täppistööga ja Lewis suudab seda kõigist paremini,» rääkis Shovlin mehe kohta, kelle Autosport valis taas aasta võidusõitjaks.

«Lewis ei rahuluda kunagi teise ega kolmanda kohaga, talle kõlbab vaid võit. Aga kui päev on kehv ja auto tõesti võita ei võimalda, võtab ta olukorrast alati maksimumi. Ta on alati halastamatult sihikindel olnud, lihtsalt nüüd suudab ta seda tungi veel paremini kontrollida kui viie aasta eest. Toores kiirus on tal alati olemas olnud, nüüd on temast saanud ka nõrkusteta sõitja ja võistkonna liider,» lisas Shovlin.