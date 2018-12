Raskest operatsioonist taastunud vormelilegend lubati haiglast koju

«Tore, et sain jõuludeks koju pere juurde. Pean küll veel kuus tundi päevas taastusravile pühendama, kuid mulle lubati, et kuu aja pärast olen juba täiesti terve ja saan jälle tööle hakata,» lausus Mercedese vormel 1 võistkonna juhatuse esimehena tegutsev Lauda väljaandele Gazzetta dello Sport.

Võidusõitjakarjääri jooksul 1976. aastal Nürburgringil hirmuäratava õnnetuse üle elanud ja surmasuust naasnud Lauda kinnitas, et ei peljanud tollal ega nüüdki midagi. «Olin parimate arstide käe all, usaldasin neid täielikult. Teadsin, et operatsioon on raske, aga selles olukorras saab teha vaid ühte - võidelda. Olen seda alati teinud ja teen ka edaspidi,» lubas veebruari lõpus 70. juubelit tähistav austerlane.