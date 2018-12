Eesti parimat noort rallisõitjat ootab MM-sarja ust paotav vägev auhind

Eesti Autospordi Liit on 2019. hooaja eel sõlminud koostöölepingud autoralli MM-sarja Junior World Rally Championship (JWRC) klassi toetaja M-Sport meeskonna ning maailma ühe suurima rehvitootja Pirelliga. Lisaks eelpoolnimetatutele on Estonian Junior Challenge partnerid ka MM-Motorsport ja OT Racing. 2019. aastast saab sarja uueks nimeks Estonian Junior Challenge ning selle auhinnaks on võimalus osaleda M-Sport poolt toetatavas JWRC sarjas 2020. aastal. Auhinna väärtus on 90 000 eurot ja selle pälvib sarja võitja.