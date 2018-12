Hoffenheimi meeskond kahtlustab Werderi Bremenit salajase luure tegemises

Nüüdseks on selgunud, et uurimise käigus on tabatud kahtlustatav isik, kes võis drooni lennutada, kuid siiani ei ole avaldatud informatsiooni selle kohta, millisel eesmärgil drooni kasutati. Kohtumine Hoffenheimi ja Bremeni vahel lõppes 1:1 viigiga.