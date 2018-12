Ülikarmi avarii teinud sakslanna: tahan saada esimeseks naissoost vormel 1 sarja maailmameistriks

Flörsch sõitis novembris Macau tänavaringrajal 275-kilomeetrise tunnikiirusega otsa jaapanlasele Sho Tsuboile, tõusis avarii tulemusel vormeliga lendu, kerkis üle turvabarjääride ja tabas rada palistanud metallkonteinerit. Uskumatul kombel oli sakslanna õnnetuse tulemusel teadvusel, aga ta viidi selgroomõraga haiglasse, kus teda ka opereeriti.

Nüüdseks on Flörsch avariist taastumas. Ise mäletab sakslanna õnnetuseks pea kõike: «Mäletan avariid väga täpselt, aga video peal näeb see hoopis teistsugune välja. Vormelis istudes käis kõik kiiremini. Mul kadus ühel hetkel kontroll masina üle ja sain aru, et nüüd tuleb avarii, aga ma ei mõelnud kordagi, et see midagi nii hullu oli.»

«Isegi kui ma olin haiglas, mõtlesin ise, et see ei olnud tegelikult nii suur avarii. Siis kui ma esimest korda videot sellest õnnetusest nägin, mõistsin, et see tegelikult oli ikka väga karm juhtum. Olin siis päris šokeeritud, kuna see nägi ikka väga jõhker välja,» rääkis Flörsch.

«Kui ma päris aus olen, siis ma ei oodanud midagi seesugust näha. Kui ma masinas istusin, ei tundunud see üldse nii jõhker. Ma ei saanud sellest lendamise osast midagi aru. Minu jaoks oli imelik, et ma kuidagi barjääri peale sain, aga ega ma seal enam väga midagi ei mõelnud,» seletas Flörsch.

«Video sai päris kuulsaks, aga armas oli see, et nii paljud inimesed mulle kirjutasid. Isegi F1 sarja sõitjad nagu Fernando Alonso, Nico Hülkenberg ning ka Nico Rosberg soovisid mulle head paranemist,» lausus Flörsch.