McLareni pealik: Alonsot näeb vormel 1 sarjas tõenäoliselt ka järgmisel hooajal

«Ma oleksin väga üllatunund, kui te tuleval aastal ei näe Fernando Alonsot McLareni meeskonna juures vormel 1 sarjas. Ma usun, et see ei tähenda mitte ainult meeskonna juures viibimist vaid ka masina testimist,» rääkis Brown Expressi teatel.

«Olen Alonsoga sellest rääkinud ja ta on minu mõtetega päri olnud. Enamus F1 karjääri lõpetanud sõitjaid jääb alaga kuidagi seotuks. Alonsol on palju meeskonnale anda, ta saab aidata kaasa Carlos Sainzi ning Lando Norrise kohanemisele,» rääkis Brown.

Lisaks mainis meeskonna pealik ära, et McLareni eesmärgiks on alates tulevasest hooajast jõuda vähemalt viie aasta jooksul F1 sarja tippu, et konkureerida Ferrari, Mercedese ning Red Bullidega.