Eesti Kulturismi ja Fitnessi liit valis parimaid

Käesolev aasta on olnud kulturismi- ja fitnessi aladel väga edukas – medaleid on tulnud rahvusvahelistelt võitlustelt rohkem, kui kunagi varem. Samuti on Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit oluliselt rohkem toetanud nii sportlaste välisvõistlustele lähetamist kui ka laste- ja noortesporti.