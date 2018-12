Uude eluetappi astunud Ott Kiivikas: olen maksimalist

Treener Kiivikas soovitab kulturismi

Eesti kulturismilegend ei tegutse ainult ise tippspordis, vaid aitab ka noortel talentidel kõrgeid eesmärke püüda. Näiteks on tema õpilased ta lihane tütar Amani Kiivikas ning Kristjan-Johannes Konsap. Lisaks sellele, et kulturismi võib kõrgel tasemel viljeleda teiste spordialadega võrreldes ka kõrgemas eas, mille ehe näide ta ise on, soovitab treener ala mitmel teiselgi põhjusel.

«Esiteks õpetab see distsipliini. Kui muidu lähevad noored mehed distsipliini sõjaväkke õppima, siis kulturismiga omandab seda samamoodi. Seejuures ei taha ma sugugi väita, et sõjaväes ei peaks käima. Teiseks annab see kindlasti enesekindlust ning teatud mõttes ka visuaalset atraktiivsust – kes see ikka ei tahaks, et talle tänaval järele vaadataks,» loetles Kiivikas, ent lisas, eeltoodud omadusi võib hästi rakendada ka igapäevaelus. «Kui oled distsiplineeritud ja hea analüüsivõimega, lööd igas eluvaldkonnas läbi. Samuti näiteks äris, mida ma isegi teinud. Üks näide on minu värskeim ettevõtmine Mealy, mille kontseptsiooniks on pakkuda inimestele tervislikku ja meeldivat maitseelamist. Esimeste toodetena värskeid salateid.»