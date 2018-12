Kontaveit sihib maailma populaarseimal üksikalal esikümnekohta

Kontaveit – globaalselt Eesti kõige kuulsam sportlane üksikalal

Anett Kontaveit on kahtlemata kõige kuulsam Eesti sportlane. Jah, Suure Slämmi turniire pole ta veel võitnud, ent tennis on ilma mingi kahtluseta kõige populaarsem individuaalala maailmas. Vaata, millist vastavat edetabelit tahes – kui jalgpall on jälgitavuselt nelja miljardiga konkurentsitult spordiala nr 1, siis tennist vaatab vähemal või rohkemal määral hinnanguliselt umbes üks miljard inimest.

Suure Slämmi turniire ja eriti Wimbledoni on kuulnud isegi need, kes muidu tennisega kursis pole. Suurkujusid teatakse ja mäletatakse. Legendidest või kasvõi ikoonilistest sündmustest kirjutatakse raamatuid ja vändatakse filme. Ehk kõige parem viimatine näide on sel aastal lansseeritud linateos «Strokes of Genius», mis räägib 2008. aasta Wimbledoni meeste üksikmängu turniiri finaalist, kus kohtusid Roger Federer ja Rafael Nadal.

Selle matši kohta on öeldud, et see oli nii muutlik ja ettearvamatu, et hoolimata tulemusest (Nadal võitis viies setis 6:4, 6:4, 6:7, 6:7, 9:7 – toim) oli tõeline võitjasport. Seda kõike arvesse võttes rõhutan veel kord: tennise skaalaga üksikala maailma ei eksisteeri.