Ott Tänak – Martin Järveoja hooaeg: kas kõik või mitte midagi

«Kohati oli meie hooaeg kas kõik või mitte midagi ja seepärast kaotasime palju punkte. Siiski esimese aastaga uues meeskonnas olin rohkemgi kui rahul ja usun, et uuel aastal suudame veelgi tugevamad olla,» sõnas Tänak Spordiaasta Tähtede eriajakirja tarbeks.

Tõepoolest, üldarvestuses MM-sarja kolmandale kohale lisab väärtust tõsiasi, et 31-aastane Tänak vahetas mulluse hooaja järel meeskonda. Vana neljarattaline sõber Ford ja meeskond M-Sport jäi ajalukku, vastu võeti pakkumine Toyotalt, mille tiimijuht on Soome rallilegend, neljakordne maailmameister Tommi Mäkinen. Ent kuigi Toyota ajalugu WRC-sarja ajaloos on muljetavaldav, tuli uue masinaga harjuda. Tänakul ei võtnud see õnneks kuigi kaua aega. Juba avaetapil Monte Carlos tõusis ta poodiumi teisele astmele. Võidusõidud Rootsis ja Mehhikos küll erinevatel põhjustel ebaõnnestusid, ent pärast seda tuli kohe Prantsusmaal taas teine koht ja lõpuks Argentinas esimene etapivõit Toyotaga. Poodiumi kõrgeimale astmele tõusmiseks kulus seega Tänakul vaid viis etappi.

«Autoga harjusime kiiresti, selles on meeskonna panus väga suur. Järgmisel aastal saab mingil määral kindlasti lihtsam olema, kui saame minna rallidele, kus oleme juba sama autoga varem sõitnud,» märkis Tänak, kellele sekundeeris Järveoja. “Võrreldes esimese etapiga oleme autoga omajagu kilomeetreid läbinud, aga kuna ralliauto on pidevas arengus, tuleb kohaneda uuendustega mis autoga tehakse. Isiklikult tunnen ennast oma istmes ja autos hästi!”!

Pärast Argentinat olid Tänak-Järveoja taas ebaõnnesõdurid. Portugalis tuli katkestada, Sardiinias Itaalias, kus eestlane sai mullu karjääri esimese WRC-etapi võidu, tuli piirduda alles 9. kohaga. Näis, et unistus võimalikust MM-tiitlist on täielikult hajunud.

Kuid siis tegid eestlased sellise seeria, mis on ilmselt üks olulisemaid põhjuseid, miks hooaja lõppedes Austraalias Sydneis peetud WRC-lõpugalal Tänak-Järveoja platsi sisuliselt auhindadest puhtaks lõid. Etteruttavalt olgu öeldud, et Tänak sai hooaja lõppedes esmalt kõige kiirema sõitja auhinna, kuna suutis olla parim lausa 70 kiiruskatses. Tänak valiti fännide hääletusel ka hooaja parimaks sõitjaks ning Järveoja parimaks kaardilugejaks. Kusjuures samal galal sai rallipaar ka eriauhinna «Kõige imelisema hetke» kategoorias, millega saame hooaja ülevaatesse tagasi tulles sujuvalt üle minna. Nimelt hõivasid Tänak-Järveoja pärast kaht ebaõnnestunud rallit kõige kirkama autasu kolmel korral järjest: Soomes, Saksamaal ja Türgis. Kuna kibedaimad konkurendid Sebastien Ogier ja Thierry Neuville andsid samadel etappidel veidi tagasi, tekkis ühtäkki Eesti rallifännide seas taas lootus, et äkki on see tõesti Tänaku aasta. Ka Järveoja lisab, et sellest heast jadast pärineb tema enda jaoks ka kõige tugevam tunne.