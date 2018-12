Saskia Alusalu: tahan alati täna olla parem kui eile

Uisutan selle päevani, kuni tunnen, et see mulle meeldib. See on liigraske spordiala, kus pidevalt vere ja laktaadi maitse suus, et tegeleda sellega, kui enam ei naudi. Kui ühel hetkel nii on, siis on aeg millekski muuks. Kuid tegelikult on selle spordialaga võimalik tipptasemel tegelda väga kaua, näiteks on praegu maailma tipus 46-aastane sakslanna Claudia Pechstein. Ma tean väga hästi, et mul on veel väga palju potentsiaali ja arenguruumi. Näen pidevalt edasiminekud abistavates treeningutes (nii jõusaalis kui jalgrattasõidus), aga ka jääl tehnika poole pealt, kus on ehk kõige rohkem minna paremaks. Oleksin enda peale elu lõpuni pahane, kui ei saa endast karjääri lõpuks maksimumi välja pigistada. Loomulikult tahan olla parem, sest tean, et suudan, ja see on see, mis mind täna motiveerib.