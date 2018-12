Seljavigastust raviv Mart Seim elab iga päev tõstmisele

Kas sa oled Eesti kõige tugevam mees?

(Hakkab naerma.) Kas nüüd kõige tugevam, aga üks tugevamaid kindlasti.

Tõstmine on väga klassikaline spordiala, ometi parajalt spetsiifiline, et sellega ei tegele just liiga paljud. Räägi enda jõudmisest ala juurde.

Minu puhul on see kõik väga lihtne ja loogiline. Nii vanaisa kui isa olid mõlemad omal ajal head tegijad ja kui isa 2004. aastal Piritale klubi lõi, hakkasin ka ise tegelema. See oli hästi selge valik. Samas tegelesin noorena veel väga mitme asjaga ja olin aktiivne. Alguses mängisin korvpalli, siis tuli jalgpall ja tegelikult võib öelda, et ma sisuliselt elasin staadionil. Tavapärane suvepäev nägi välja selline, et ärkasin kell üheksa, läksin koolikaaslaste või teiste nõmmekatega staadionile ja viibisime seal kaheksani õhtul. Oli päevi, kus ei jõudnud koju isegi lõunale. Küll aga oli see minu jaoks puhtalt lõbu pärast ja ma kunagi ei arvanud, et minust saaks tippjalgpallur. Jalgpall on lihtsalt väga lõbus ajaveetmisviis ja tippjalgpalli jälgin endiselt suure huviga. Olen Madridi Reali fänn ja käinud kolme mängu ka kohapeal vaatamas. Siiamaani on vedanud: kolmest kohapeal nähtud matšist on tulnud kolm võitu.

Millal otsustasid, et nüüd on tõstmisest saanud spordiala, kus tahad maailma absoluutsesse tippu jõuda?

Siis, kui kooli lõpetasin. Ega kooli kõrvalt tegemine pole mingi tippsport. Tõstmine on selline spordiala, mis nõuab sajaprotsendilist keskendumist.

Räägi natukene tõstja igapäevast. Milline on sinu päevarežiim?

Ärkan. Söön. Kuna ise olen pigem õhtuinimene, siis minu hommikune trenn on kell 11. Järgneb lõunasöök, pärast seda üritan teha umbes tunni pikkuse lõunauinaku. Siis tuleb õhtune trenn, pärast seda külmakamber, õhtusöök ja erinevad hooldused lihastele. Terve päev kulub tõstmisele.

Millised näevad välja treeningud ja kui suur tähelepanu läheb sobivale dieedile?

Treeningstiile on mitmeid erinevaid. Tehnika lihvimisel on ülisuur rõhk, ent ise panustan väga suure osa ka jõule. Mõne konkurendi meelest ei pea jõule niivõrd palju keskenduma, ent mina pean jõusaalis pumpamist äärmiselt oluliseks. Toon alati niisuguse paralleeli: kui autorallis on sul võimalus kasutada viieliitrist mootorit, siis sellega on sul oluliselt suuremad šansid kui kaheliitrisega.

Kaaluteema on kindlasti väga oluline. Ega seda 150–160 kg pole üldse nii lihtne hoida. Põhimõte on see, et saada 400 g valku iga päev kätte ja süüa võimalikult palju süsivesikuid, mida hangin kartulist, makaronist või riisist. Kuid üldiselt püüan toidukordi tasakaalustada nii, et kolmandik on valgud, kolmandik süsivesikud ja kolmandik roheline.

Kui sa peaksid tõstmist reklaamima, siis kuidas sa seda teeksid?