Kaheksa-aastase pausi järel Eestis mängiv Mägi: noored peaksid kiiresti välisklubi leidma

Viimati 2014. aastal Eesti meistriks tulnud Kehra on üheksast mängust võitnud kaheksa ja viigistanud ühe ning aasta viimases voorus alistas võõrsil tiitlikaitsja Põlva Serviti 33:27, olles avapoolaja kaotanud kaheksa väravaga. Mägi tegutses endale harjumatult paremsisemisena, ent viskas hooaja isiklikuks tipptulemuseks 13 väravat.

«Võita ja tabelitipus troonida on muidugi tore, aga põhiturniirist on pisut üle poole mängitud ja lõppkokkuvõttes ei tähendaks esikoht siin suurt midagi,» lausus 31-aastane Mägi. «Tippvormis peab olema kevadel, kui algavad play-off mängud. Ennegi ju nähtud, et põhiturniirivõitja saab poolfinaalis või finaalis paar kaotust ja ongi tiitel läinud.»

Detsembris lisas Kehra tabelisse kaks võitu, aga kaotas kuu algul Balti liigas nii Minski SKA-le kui Zaporožje ZTR-ile. «Meie põhieesmärk on meistriliiga, sest Balti liigas on seis raske – tabelis on null punkti. Asjaolud pole seal soodsad olnud, küll oli Dima Jankovski vigastatud või siis mina ja nii on rünnakul kohe alternatiive vähem,» tunnistas Kehra käsipalli kasvandik.

Mägi viimasest tiitlivõidust möödub kevadel kümme aastat, sest 2009 tuli ta Kehraga Eesti meistriks ja lahkus aasta hiljem, et liituda Saksamaa 2. Bundesliga klubiga EHV Aue. «Kümmekond aastat tagasi oli üldine tase Eesti liigas kõrgem ja pingelisi mänge rohkem. Nii Kehra, Põlva kui ka Chocolate Boys edenesid toona eurosarjadeski,» võrdles Mägi.

«Vanemaid ja kogenumaid mängijaid on Eesti liigas vähe, aga positiivse poole pealt tooksingi esile noorte pealetungi. Andekaid noori on palju, ent tööd peavad kõik veel kõvasti tegema,» hindas tänavu pisivigastuste tõttu mitu mängu vahele jätnud, aga ikkagi 47 väravaga snaiprite esikuuikus olev kehralane.

«Minu arvates peaksid noored võimalikult kiiresti hea välisklubi leidma. Isegi kahetsen, et paar aastat varem ei lahkunud – saanuks ehk tugevamaks ja poleks nii palju vigastuste käes vaevelnud. Õppisin Saksamaal väga palju, sealhulgas sedagi, et pole mõtet poolvigasena väljakule ronida. Siis hakkavad teised kohad järgi andma ja tekivad suuremad jamad,» hoiatas Mägi.