Indianas palliv Bojan Bogdanović, kelle mõnigi korvpallivaatleja vahepeal juba vaat et maha kandis, on tõusnud tänaseks võistkonna paremuselt teiseks korvikütiks, visates mängus keskmiselt 16,2 punkti. 29-aastane mees teeb asjatundjate sõnul elu parimat hooaega ning tema tabavad kaugvisked on Victor Oladipo ja Myles Turneri panuse kõrval üks Indiana ootamatu uue tõusu saladusi.