«Kes oli minust pikem, kes tantsuliselt nõrgem. Toona tegi kõik need otsused Eduard Korotin. Ütles lihtsalt, et on aeg vahetada ja leidis uue partneri. Usaldasin teda, ta tegigi kõik minu huvidest lähtuvalt,» iseloomustab Gorodilov koostööd endise tipptegijaga, kes olnud esimesest tantsupäevast tänini tema treener. Ning lisab naerdes: «Aga nüüd olen juba suur poiss ja oskan ise ka mõelda!»