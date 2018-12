«Täiuslik mäng» tõi Liverpoolile taas võidu

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp nimetas eile tugevas vihmas peetud kohtumist täiuslikuks. «Ma nägin väga häid asju. Esimene värav oli briljantne, see oli lahe. Ja ka teine värav – hästi tehtud! Mängisime perfektse mängu, eriti hilisõhtuse aja kohta, mil on raske mängida korralikku jalgpalli,» ütles Klopp.

Eilne võit tähendas, et Liverpool kindlustas endale jõululaupäevaks tabelis esikoha. Viimasest üheksast tiimist, kes on 24. detsembril tabeli tipus olnud, on hooaja lõpus meistriks kroonitud kaheksa. Ainus meeskond, kes hiljem meistriks ei tulnud, oli aga Liverpool hooajal 2013/14, jäädes lõpuks kahe punktiga alla just Manchester Cityle.