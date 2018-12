LeBron võrdles NFLi klubiomanikke orjapidajatega

«NFLis omavad klubi mitmed valged ja vanad mehed, kellel on orjapidaja mentaliteet,» ütles James ning tõi NFLi klubiomanike suhtumisest ka näite: «See on minu tiim. Sina teed seda, mida kuradit ma sulle ütlen. Või lasen teid kõiki lahti!»

Jamesi kommentaar on ajendatud NFLi paarist viimasest tormilisest hooajast, mida on saatnud hümniskandaal.

Skandaali taustal on kaks mängijat, Colin Kaepernick ning Eric Reid, esitanud NFLi vastu ka hagi, mille kohaselt hoitakse neid poliitiliste vaadete tõttu ameerika jalgpallist eemal. Kaepernick on pärast hümniskandaali töötu ning ükski klubi pole valmis mängumeest palkama. Ning kuigi Reid leidis tööd Carolina Panthersi juures, on dopingukontrolörid teda viimase 11 nädala jooksul «juhuslikult » testinud kuuel korral. Yahoo Sportsi arvutuste kohaselt on NFLis juhuslikult sedavõrd tiheda testimise võimalus aga kõigest 0,17 protsenti.