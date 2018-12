Shiffrin jõudis märgilisest saavutusest võidu kaugusele

23-aastane Shiffrin on võitnud nüüd järjest neli MK osavõistlust. Pühapäeval asub ta jahtima oma karjääri 50. võitu. Ühtlasi on ameeriklanna noorim mäesuusataja, kes nii suure võiduarvuni jõudnud on.

«Eile just arutasime seda ja ega ma ei teadnud, kui palju võite mul on,» ütles Shiffrin, kes võttis karjääri esimese võidu 2012. aastal 17-aastaselt. «Üldiselt üritan sellist statistikat vältida.. see on ainult number. Kui oleksite minult viis aastat tagasi küsinud, siis ma poleks uskunud, et olen täna sellisel positsioonil.»