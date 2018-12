Legendaarne rallimees esitas Fernando Alonsole väljakutse

Sainz, kelle poeg asendab F1-sajast pensionile siirdunud Alonsot McLareni meeskonnas, on vormeliässaga Dakarist ka rääkinud ja usub, et too naudiks düünides kihutamist.

«Ma julgustasin teda, aga ta ei ole rumal ja teab, et seda võistlust tuleb austada. See on hoopis teine ala ja sellesse tuleb suhtuda lugupidamisega,» rääkis Sainz.

«Kui Fernando minult nõu küsib, siis toetan teda, aga ütlen samas, et ta peab selleks põhjalikult ette valmistuma tehes teste, alast aru saades ja teistel võistlustel osaledes,» lisas Sainz. «Ta on suurepärane sõitja ja mul pole kahtlustki, et saaks sellega suurepäraselt hakkama, kui ta seda tõsiselt võtaks.