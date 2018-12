Eesti võrkpallikarikas sai Aadu Luukase nime

Selleks, et jäädvustada meie võrkpalli ajalukku mees, kelle juhtimise ajal algas võrkpalli taassünd 21. sajandil, otsustas Eesti Võrkpalli Liit anda meeste karikale Aadu Luukase nime. Aadu Luukas oli EVF-i president alates 1997. aastast kuni oma surmani 2006. aastal. Just nendel aastatel pandi alus võrkpalli uuele tõusule, mille ilmekaks näiteks oli Eesti noormeeste U19 koondise esmakordne jõudmine MM-finaalturniirile.

EVF-i siseelu lõi kihama, kohe kerkis ka meedia huvi. Kas nüüd on võrkpalli rahamured murtud? Vastus huvitab kõiki. Otsekui ämbritäis külma vett sajab neile krae vahele uue juhtkonna esimene otsus: mitte registreerida Eesti meeskonda Euroopa 1999. aasta meistrivõistluste valikmängudele. Võrkpalliüldsus on hämmingus: rahamees eesotsas ja kohe äraütlemine hooaja tähtsaimast võistlusest!

Muidugi on esindusmeeskonna mängutase see, mis EM-ist äraütlemise tingib. Rahval on meeles kaotused Rootsile ja Taanile MM-i valikstaadiumis, varsti ka Soomele, Lätile ja isegi Leedule. Võrkpalli tase maailmas on märgatavalt tõusnud, meie oma mitte. Vaja oleks värsket ja mõtestatumat lähenemist, uusi ideid, uusi nägusid. Kiiresti arenev rannavõrkpall tõmbab ligi nii noori kui parimas eas mängijaid. Tööd jätkub.