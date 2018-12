Cagliari peatreener karmist kaotusest: meie sisemine leek ei põlenud

«Me ei suutnud näidata oma tavapärast suhtumist ja kui sa ei lähe Lazio suguse meeskonna vastu mängima sajaprotsendilise keskendumisega, muutub kõik keeruliseks. Meil on veres hoobile hoobiga vastata, aga seda täna ei juhtunud. Mõistagi on viimased paar mängu meilt väga palju energiat röövinud ning meie stiil nõuab kirglikku ja aktiivset mängu. Aga meie pühendumus oli tänagi näha,» selgitas Maran klubi kodulehele.

«Me pidime hakkama saama mõnede mängijateta, aga see ei peaks olema vabanduseks ega isegi algkohaks mängu analüüsimisel. Me ei olnud piisavalt säravad ja kui meil ei põle seda sisemist leeki, mis tasandab oskuste vahet, ongi raske,» lisas peatreener. «Peame seda mängu võtma hüppelauana ja alustama nüüd ettevalmistust kolmapäevaseks matšiks Genoaga. Usun, et tänane mäng oli isoleeritud juhus, me peame oma vigu mõistma ja neist õppima järgmiseks kaheks mänguks, mis on meie jaoks väga olulised.»