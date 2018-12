Balkani kvartett tahab võõrustada jalgpalli suurturniiri

Kreeka peaminister Alexis Tsipras kasutas just jalgpallimetafoori, et kirjeldada riikide vahel üha lähemaks muutuvaid koostöösidemeid: «Oleme kokku pannud väga hea meeskonna, kes on õppinud kombineerima, söötma, kaitsed hästi mängima – kaitsma iga riigi huvisid aga ka piirkonna, sest meil on ühiseid huve.»