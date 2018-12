Vanglas istuvate Vene jalgpallurite süüdistust leevendati

Kokirin ja Mamajev istuvad praegu eeluurimisvanglas, sest peksid 7. oktoobril Moskvas pidutsedes ja purupurjus olekus kahte inimest. «Arstlik ekspertiis tuvastas, et kannatanud said kergelt viga, vigastuste tulemused olid lühiaegsed terviseprobleemid ja seetõttu on nende «peksmise» süüdistus muudetud «kergete kehavigastuste tekitamiseks».» selgitas Kokorini kaitsja Vjatšeslav Barik TASSile.

Formaalselt on tegu kergema süüdistusega. Reaalsuses aga meeste jaoks miski ei muutu: mõlema süüdistuse eest on maksimumkaristusena ette nähtud kuni kaks aastat vanglakaristust. Lisaks pannakse jalgpallureile süüks huligaanitsemist ja see on nende suurim kirstunael, sest kohtunik võib määrata süüdijäämisel kuni seitsmeaastase reaalse vangistuse.