Prognoos: Margus Hunt hakkab teenima senisest kaks korda rohkem

Coltsi fännileht Stampede Blue on Hundi kontrahti luubi alla võtnud. Kui NFLi hooaega on järgi jäänud veel kaks mängu, on Hunt olnud osaline kahes kolmandikus Coltsi kaitsesituatsioonides ja kolmandikus löögiolukordades, mis on kaitsemängijate kohta meeskonna teine näitajaid ehk Hunti usaldadatakse ja talle loodetakse. Lisaks Hundi heale statistikale valmistab ta oma jõu ja suure koguga pidevalt ründajatele probleeme ja seetõttu oleks üliüllatav, kui meie mehele uut lepingut ei pakutaks. (Mõnes teises NFLi klubis leiaks ta soovi kohal mängupaiga raudkindlalt)