Madridi Real krooniti taas maailma parimaks jalgpalliklubiks

Reali jaoks on tegu nüüd neljanda klubide MM-tiitliga. Esimene tuli 2014. aastal. Barcelonal on teisena kirjas kolm esikohta (2009, 2011, 2015). 10 korda võitis tiitli Euroopa klubi, neli korda on tulnud meister Lõuna-Ameerikast ja rohkem tiitleid välja mängitud polegi.