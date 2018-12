Mourinho loori alt vabanenud Manchester United võttis oivalise võidu

Manchester United sai üle hooaegade mängida kammitsateta. Kaitsjad tõusid agaralt rünnakuid toetama, Paul Pogba sai täita tõelise mängujuhi rolli, mitte keskenduma kaitse korras hoidmisele ja see kõik jättis mängule oma märgi. Marcus Rashford viis juba kolmandal minutil Unitedi karistuslöögist juhima ja Ander Herrera lisas pooltunni möödumisel õnneliku rikošeti võtnud kauglöögist teise tabamuse.

Mourinho Manchester Unitedi jaoks võinuks osutuda murdekohaks Victor Camarasa realiseeritud penalti pärast Rashfordi karistusalas käega mängimist, aga Solskjaeri all jätkus avatud jalgpalli mängimine ning vastus tuli paari hingetõmbega, kui lihtsalt oivaliste seinasöötudega mängiti väravani Anthony Martial.

«Mourinhoga oli see, et ta sai ühe väravaga ette ja hakkas seisu hoidma. Nüüd lüüakse üks värav ära ja minnakse järgmist lööma,» kiitis endine Manchester Unitedi ründaja Wayne Rooney BT Sporti poolajastuudios.

Kui saatejuht üritas vahele pista, et Cardiff City vastu oleks võinud ka Mourinho United poolajaks 3:1 juhtida, vastas teine eksmängija Michael Owen: «Vabandust, aga ei!»

Teisel poolajal lõi United läbi Jesse Lingardi veel kaks väravat ja nõnda sai tõrvik sümboolselt ulatatud. Mitte Mourinholt Solskjaerile, vaid söör Alex Fergusonilt tema käe all mängijana imetegusid teinud norrakale – viimati lõi United Premier League’is viis väravat just legendaarse šotlase juhtimisel.

Solskjaerilt oodatakse sarnase mängu kordamist ka teisel jõulupühal, kui United kohtub kodustaadionil Huddersfield Towniga. Avavärava löönud Marcus Rashford usub, et nõnda ka läheb: «Ta tahab, et me oleks palliga aktiivsed ja otsiksime tekkivaid auke. See oli alles augus. Areneme ja saame ainult paremaks!»

Ja mida arvas kõigest päevakangelane ise? «Jalgpall on lihtne mäng, kui sul on head mängijad. Nad on suurepärane punt ja nende tase on uskumatu,» sõnas Soslkjaer. «Ma jõudsin kohale kolmapäeva öösel ja mul oli vaid neljapäev ja reede mängijatega veeta. Wayne Rooney kirjutas mulle ja andis veidi nõu, nii et ju on tema süüdi. Ta ütles mulle, et pane nad jalgpalli mängima, end nautima, Manchester United olema.»