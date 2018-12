Unitedi legend plaanib naasmist: Fergusoni aja mentaliteet tuleb tagasi tuua

Unitedil puudub jätkuvalt jalgpallidirektor ja üleminekutega on seni tegelenud tegevjuht Ed Woodward, talle heidetakse aga ette jalgpallialase kompetentsi puudumist. Schmeichel leiab, et saaks selles ametis hästi hakkama, sest tunneb klubi läbi ja lõhki, vahendab BBC.

Teisipäeval vallandas United senise peatreener Jose Mourinho ja nimetas hooaja lõpuni tema asemikuks klubi endise ründetähe Ole Gunnar Solskjaeri. Norralase debüütmängus saadi eile õhtul võõrsil 5:1 jagu Cardiff Cityst. «Kavatsen oma nime kirja panna,» sõnas Schmeichel jalgpallidirektori konkursi kohta. Tõenäoliselt tuleb taanlasel siiski rinda pista nii mõnegi oma ala spetsiga, näiteks on Unitediga seostatud Paul Mitchelli, kes värbas varem mängijaid Tottenhamile ja Southamptonile ning töötab praegu Saksamaa tippklubis RB Leipzig.

Schmeicheli hinnangul peab United uuesti üles leidma põhimõtted, mis valitsesid klubis Sir Alex Fergusoni treeneriajal. «See identiteet tuleb tagasi saada. Klubi vajab Sir Alexi mentaliteeti ja selle peaks tagasi tooma keegi, kes tema käe all mängis. Jäin mõtlema: kas mul on vajalikud omadused olemas? Kui sellele küsimusele oma peas jaatava vastuse saan, kandideerin kindlasti. Mul on pühade jooksul otsuse langetamiseks aega,» tõdes Schmeichel.