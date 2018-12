Kahevõistluse valitseja kõrbes skandaalsel moel, norralased maruvihased

Hoopis kurjemalt väljendas end aga Norra koondise spordidirektor Ivar Stuan. «Nii võib surma saada! MK-etapil on selline jama täiesti lubamatu, eriti veel maailma esinumbriga. Kui kaks päeva järjest puhkeb mingi skandaal, tuleb tõsiselt korraldajate otsa vaadata,» viitas Stuan sellele, et Ramsaus oli probleeme ka eilsel võistlusel. Norra esitas protesti, kuid kohtunikud lükkasid selle tagasi.

VG toob välja, et arvud siiski ei kinnita, nagu oleks lumi Riiberi hoovõttu märkimisväärselt seganud. Norralase äratõukekiiruseks mõõdeti 86,4 km, sama oli see näiteks hüpetes seitsmenda koha saanud Rießlel. «Proovihüppajate hüpped ei näidanud, et probleeme oleks, seega polnud meil olemasolevate andmete alusel põhjust Jarli hüpet rohkem edasi lükata. Aga loomulikult hindame oma sportlaste ohutust kõrgelt, nii et vaatame juhtunu asjaolud üle,» ütles FISi võistluste direktor Lasse Ottesen, kummutades samas Stuani emotsionaalse väite, nagu oleks Riiberi elu ohus olnud.