Kaua võib?! Kaks tõstmise olümpiavõitjat põrus dopinguga

Ukrainlane Torohtii võitis Londonis kaalukategoorias kuni 105 kg kuldmedali, hoopis huvitav lugu on aga Usbekistani esindava Nurudinoviga. Londonis oli ta neljas ja valas medalita jäämise järel kibedaid pisaraid. Neli aastat hiljem Rios tegi Nurudinov siiski vigade paranduse ja tõusis olümpiarekordiga pjedestaali kõrgeimale astmele. Samas võib see kuld talle isegi alles jääda: kõik sõltub sellest, milline karistus usbekile määratakse.

Novikau sai Londonis kuni 85 kg meeste seas seitsmenda koha, Daluzjan jäi naiste kui 69 kg kaalukategoorias viimaseks. Tema kategoorias on aga samuti juba korra medaleid ümber jagatud, sest kahe aasta eest põrusid esialgne pronksivõitja Marina Škermankova kui ka neljanda koha saanud Dzina Sazanavets samuti stanosolooli ja turinabooliga. Mõlemad valgevenelannad said võistluskeelu ja Škermankovalt võeti medal.

Londonist on saanud kõigi aegade mustim olümpia

ROK on Londoni proovide järeltestimise käigus vahele võtnud juba 116 sportlast, kellest koguni 24 on olnud tõstjad. See teeb Londoni mängudest kõigi aegade kõige «räpasema» olümpia. Näiteks 2008. aasta Pekingi mängudelt, mille proovid on tänaseks aegunud ja nende kordustestimised lõppenud, jõudis avalikkuse ette 86 positiivset dopinguproovi. Sealgi hoidsid tõstjad «latti kõrgel», sest patustajaid oli 26.