Vinnie Jonesiks ristitud Eesti kaitsja siirdus Tammekast Veikkausliigasse

«Hea tunne. See on mulle samm edasi, millega kaasneb ka palju vastutust. Olen optimistlik ja tahan näidata, et minu koht on sel tasemel,» sõnas Grauberg uue klubi kodulehele. «Kui HIFK ühendust võttis, ei mõelnud ma kaua. Pean kogemus juurde saama ja võimalikult palju mängima, et kindlustada koht algkoosseisus ja meeskonda võimalikult palju aidata. Kindlasti on Veikkausliiga Eesti meistriliigast tasavägisem ja tugevam.»