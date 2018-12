Vangis istuv endine jalgpallikoondislane avaldas südamesoovi, kuid pere naeris ta välja

Johnson saadeti 2016. märtsis kuueks aastaks vangi, sest kohtus leidis tõestamist, et ta käperdas ja suudles teismelist tüdrukut ning oli tütarlapsega seksuaalsuhtes. Siiski on Johnson hästi käitunud ning võib hea käitumise eest juba tänavu märtsis trellide tagant välja saada.

Siiski on mees suutnud ka tulevikuplaane teha ning see on seotud vaid jalgpalliga. Nimelt loodab Johnson, et mõni klubi vaatab tema patusele poolele läbi sõrmede ning annab talle uue võimaluse.

«Ausalt öeldes arvasin alguses, et ta teeb nalja, aga ta rõhutas, et on surmkindel,» rääkis Johnsoni õde Faye oma sõbrannadele, vahendab Daily Star. «See on jõhker plaan,» kommenteeris ka üks Johnsoni sõpradest.

Johnson on end siiski suutnud vanglas heas vormis hoida ning «treenib igal päeval nagu hullumeelne.» Kui 12 korda Inglismaa koondist esindanud jalgpallur peaks tõesti teise võimaluse saama, tuleb pakkumine Inglismaa meediaväljaannete teatel aga kas Türgist, Lähis-Idast või Hiinast.