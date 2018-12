Islandi tase üllatas isegi ülikogenud väravavahti

Pärast väikest pausi tänavu väljakule naasta otsustanud 36-aastane Aleksejev liitus suvel Islandi kõrgliigasse tõusnud Akureyri HF-ga. Hooaja esimene pool kulges uustulnukal raskelt, ent tabelisse saadi kolm võitu ja kaks viiki ning tosina meeskonna seas ollakse hetkel kaheksa punktiga 10. kohal.

Aleksejev: kõik meeskonnad võivad kõiki võita

«Olen tõsiselt ja positiivselt üllatunud Islandi liiga tugevusest. Minu ettekujutus, et head mängijad on mandrile põgenenud ja liiga on nõrk ainult mõne üksiku hea võistkonnaga oli vägagi ekslik! Kui ma enne ei mõistnud, miks Mikk Pinnonen nii pikalt Islandil mängis ja kuskile mujale ei proovinud, siis nüüd saan aru,» tunnistas Aleksejev.

«Meistriliigas on 12 võistkonda ja absoluutselt kõik võivad kõiki võita, näiteks tulid meie kolm võitu just nende tiimide vastu, kes teoorias peaksid mängima medalitele. Islandil mängitakse väga kiiret ja tänapäevast käsipalli. Kõik meeskonnad on hästi komplekteeritud, nii noorte ja kogenud palluritega,» kirjeldas 13 kohtumisega 71 tõrjet teinud ja kolm resultatiivset söötu andnud puurivaht.

«Meie meeskond on spetsialistide poolt hinnatud kõige nõrgemaks ja reaalne pilt ongi võib-olla nii. Kaitses suudame olla päris heal tasemel, aga rünnakul tuleb puudu nii võimsusest kui tarkusest. Kui mind välja arvata, siis keskmine vanus on umbes 22 aastat ja kooliraha peab palju maksma,» lahkas Aleksejev Akureyri tugevusi ja nõrkusi.

«Enda mäng on nagu ta on alati olnud – sõidan kui ameerika mägedel. Esimesed kuud kuni novembrini oli stabiilsust, ise olin rahul ja bossidki kiitsid. Peale koondisepausi hakkasin ära vajuma ja viimane kuu oli ikka väga kole. Usun, et patareid said lihtsalt tühjaks. Nüüd on aeg akusid laadida ja pärast pühi puhtalt lehelt alustada,» lisas Hispaanias puhkav Aleksejev.

Ardo Puna läks talvepausile kahes tabelis liidrina

Soome meistriliiga aasta viimases voorus kohtusid eestlaste klubid. Ardo Puna viskas mängu parimana 13 väravat ja aitas Helsingi IFK-l alistada Siuntio IF-i 33:29 (17:14). Sten Toomla oli vigastusest paranenuna esmakordselt sel hooajal HIFK-i koosseisus, ent mänguaega veel ei saanud. Siuntio poolel jäi Ott Variku arvele kuus ja Sten Maasalule viis väravat.

Liigat juhib Karjaa BK-46 22 punktiga, mängu vähem pidanud Riihimäe Cocks on 20 silmaga teine. HIFK asub 17 punktiga neljandal kohal ning Siuntio viis punkti ja kaks astet allpool. Puna juhib ülekaalukalt nii snaiprite tabelit 98 väravaga kui igas kohtumises parimatele mängijatele jagatavate punktide arvestuses 22 "tähega". Varik jagab väravaküttide seas 74 tabamusega kolmandat kohta, Maasalu on 62 väravaga üheksas.