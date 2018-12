NFL peab Coltsi ja Titansi lahingut (kahjuks) viimase vooru magusaimaks mammuks

Algselt pidanuks kantripealinnas Nashville’is toimuv mäng algama meie jaoks 30. detsembri õhtul kell 20.00, USA idarannikul kell üks päeval, kuid NFL mängis kalendri ringi ja nihutas matši «prime time’i» ehk kõige magusamale teleajale. Põhjus selleks otsuseks on lihtne: Coltsi ja Titansi lahingust on oodata kompromissitut võitlust, sest võitja jätkab play-offis, kaotaja jaoks on hooaeg aga lõppenud.

See tähendab, et just Hundi mäng on ainus, mida näeb terve USA, sest samal ajal ühtegi teist lahingut enam ei toimu. Päeva kahel varasemal lahtilöögiajal peavad ülejäänud meeskonnad tähelepanu eest heitlema kuue või seitsme konkureeriva matšiga.